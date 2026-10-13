RTL AdAlliance Night 2026: Programmhighlights und Strategie

Mehr als 500 Gäste, bekannte TV-Persönlichkeiten und ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung von Fernsehen und Streaming: Die RTL AdAlliance Night 2026 verwandelte die Ottakringer Brauerei in einen Treffpunkt der österreichischen Medien- und Werbebranche. Unter dem Motto „All Ad Once“ verband RTL AdAlliance exklusive Programmhighlights mit neuen Perspektiven für die europäische Videowerbung.

RTL AdAlliance Night: Große Bühne für die Zukunft von Video

Wenn sich internationale Medienmarken, bekannte TV-Persönlichkeiten und mehr als 500 Gäste aus der Medien- und Werbebranche an einem Abend treffen, wird die Vielfalt der europäischen Videolandschaft besonders sichtbar. Genau diese Vielfalt stellte RTL AdAlliance bei ihrer diesjährigen RTL AdAlliance Night in der Ottakringer Brauerei in Wien in den Mittelpunkt. Unter dem Motto „All Ad Once“ präsentierte der internationale Werbevermarkter der RTL Group nicht nur ausgewählte Programmhighlights, sondern auch seine strategischen Perspektiven für die Weiterentwicklung des europäischen Videomarktes.

Im Zentrum standen drei Begriffe, die den künftigen Kurs von RTL AdAlliance prägen: Relevance, Trust und Simplicity. Dahinter steht der Anspruch, hochwertige Inhalte, relevante Zielgruppen und einfachere Buchungsmöglichkeiten über unterschiedliche Plattformen und Ländergrenzen hinweg zusammenzuführen.

Ein Abend, der die Vielfalt von RTL AdAlliance erlebbar machte

Die RTL AdAlliance Night bot dafür den passenden Rahmen. In der Ottakringer Brauerei trafen nationale und internationale Medienmarken auf Branchenvertreter, Werbekunden und Partner. Auf drei Ebenen erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit interaktiven Erlebnisbereichen, Sport-Stationen, einer Tattoo-Station, einem Bällebad sowie Beach Bar und Foodtrucks.

Ein besonderer Programmpunkt war die exklusive „Let’s Dance“-Show von RTL Deutschland. Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, präsentierte gemeinsam mit Jorge González, Patrick Linke sowie dem Tanzpaar Renata und Valentin Lusin einen der Höhepunkte des Abends. Auch Thorsten Braun, Geschäftsführer und CEO von RTLZWEI, sowie Arabella Kiesbauer bereicherten das Bühnenprogramm mit Einblicken in die Fernsehwelt.

Damit wurde die RTL AdAlliance Night nicht nur zur Plattform für die Präsentation neuer Entwicklungen, sondern auch zum Treffpunkt jener Medienmarken und Persönlichkeiten, die das umfangreiche Portfolio des Vermarkters prägen.

RTL+ und Sky stärken das gemeinsame Videoangebot

Eine zentrale Botschaft des Abends betraf die Weiterentwicklung des Total-Video-Angebots. Die Nutzung von Bewegtbild verteilt sich zunehmend auf lineares Fernsehen, Streaming, Connected TV und Onlinevideo. Für Werbetreibende entstehen dadurch zusätzliche Möglichkeiten, gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen an Planung, Zielgruppenansprache und Kampagnensteuerung.

RTL AdAlliance setzt hier auf einen integrierten Ansatz, der professionelle Videoumfelder über unterschiedliche Kanäle und Endgeräte hinweg verbindet.

Eine wesentliche Rolle übernimmt dabei RTL+. Die Streaming-Plattform entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil der Wachstumsstrategie und ergänzt das bestehende Portfolio etablierter Medienmarken.

Zusätzliche Möglichkeiten entstehen durch den Zusammenschluss von RTL und Sky. Noch 2026 soll ein neues Bundle aus RTL+ und WOW Serien & Filme starten. Die Verbindung von linearen und digitalen Videoangeboten erweitert das verfügbare Portfolio und eröffnet Werbekunden neue Perspektiven für integrierte Total-Video-Kampagnen.

Elisabeth Frank, Managing Director Austria bei RTL AdAlliance, unterstreicht die Bedeutung dieser Entwicklung:

„Relevanz heißt für uns, Menschen dort zu erreichen, wo sie Inhalte konsumieren, über TV, Streaming und Online Video hinweg. In unserem herausragenden Total Video-Portfolio vereinen wir national relevanten Content und auch internationale Inhalte. Werbekunden können so ihre Zielgruppen in unterschiedlichen Nutzungssituationen und Premium-Videoumfeldern ansprechen.“

Vertrauen als wesentlicher Faktor für Werbewirkung

Neben der Reichweite rückt RTL AdAlliance die Qualität der Medienumfelder in den Vordergrund. Denn eine erfolgreiche Werbekampagne hängt nicht ausschließlich davon ab, wie viele Menschen erreicht werden, sondern auch davon, in welchem Umfeld eine Marke wahrgenommen wird.

Unter dem strategischen Schwerpunkt „Trust“ setzt das Unternehmen deshalb auf professionelle, redaktionell verantwortete und markensichere Medienangebote. Diese sollen ein vertrauenswürdiges Umfeld schaffen und die Wahrnehmung von Werbung positiv unterstützen.

Claudia Ostermann-Schabata, VP & Deputy Managing Director Austria bei RTL AdAlliance, bringt diesen Ansatz auf den Punkt:

„Vertrauen entsteht nicht durch die Werbebotschaft allein. Es entsteht auch durch die Inhalte, die Qualität eines Mediums und das Umfeld, in dem Marken sichtbar werden. Professionelle Medienmarken schaffen Glaubwürdigkeit, weil sie für verlässliche Inhalte und redaktionelle Qualität stehen. Davon profitieren auch die Marken, die in diesen Umfeldern werben.“

Europäische Reichweite einfacher zugänglich machen

Mit dem dritten strategischen Schwerpunkt „Simplicity“ widmet sich RTL AdAlliance einer weiteren Herausforderung des Videomarktes: der zunehmenden Komplexität bei der Planung und Buchung von Werbung über verschiedene Länder, Plattformen und Technologien hinweg.

Dabei verbindet der Vermarkter sein österreichisches Portfolio mit der internationalen Reichweite und Expertise der RTL Group. Ein wichtiges Instrument ist der European Video Marketplace (EVM), der bereits in 14 Märkten hochwertiges Connected-TV- und Onlinevideo-Inventar bündelt.

Werbetreibende erhalten dadurch einen zentralen Zugang zu nationalen und internationalen Kampagnen. Ergänzt wird dieser Ansatz durch Smart Audiences, die eine präzisere und europaweit harmonisierte Zielgruppenansprache auf Basis unterschiedlicher Daten ermöglichen.

Mit dem AdManager by RTL AdAlliance verfolgt das Unternehmen zudem einen Self-Service-Ansatz, der die eigenständige Buchung von Videokampagnen vereinfacht. Insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen soll damit der Zugang zu professionellen Videoumfeldern erleichtert werden.

Sowohl der European Video Marketplace als auch der AdManager sind Teil der europäischen Weiterentwicklung und sollen perspektivisch das österreichische Angebot ergänzen.

Oliver Vesper, Deputy CEO & CDO von RTL AdAlliance, erläutert die dahinterstehende Zielsetzung:

„Das Problem ist nicht der Mangel an Daten, sondern ihre Fragmentierung. Kunden brauchen Transparenz über Reichweite, Frequenz und Wirkung und einen einfachen Prozess von der Planung bis zur Abrechnung. Der European Video Marketplace und der AdManager machen hochwertige Total Video-Inventare einfacher buchbar, zunehmend auch im Self-Service. Was bleibt: die Qualität unserer Medienpartner.“

Ein breites Portfolio aus österreichischen und internationalen Medienmarken

Wie umfangreich das Angebot von RTL AdAlliance bereits ist, verdeutlichte auch die Präsenz zahlreicher Medienmarken bei der Veranstaltung.

In Österreich umfasst das vermarktete Portfolio unter anderem RTL, VOX, RTLZWEI, Sky Sport Austria, RTL Up, RTL Super, TOGGO, NITRO, ntv, DMAX, TLC, SPORT1 und CANAL+ ACTION. Hinzu kommen die österreichischen Medienmarken R9, krone.tv und oe24.TV sowie RTL+, WOW und weitere digitale Videoangebote.

Auf internationaler Ebene ergänzen unter anderem die Senderfamilie M6 in Frankreich und Atresmedia mit Antena 3 in Spanien das Angebot.

Insgesamt bietet RTL AdAlliance nach eigenen Angaben Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites. Das Netzwerk erreicht täglich mehr als 150 Millionen TV-Zuschauer und verzeichnet monatlich mehr als vier Milliarden Online-Ad-Impressions.

Zusammenarbeit als Grundlage der europäischen Medienzukunft

Dass die Weiterentwicklung des Werbemarktes zunehmend europäisch gedacht wird, war eine weitere Botschaft des Abends.

Stéphane Coruble, CEO von RTL AdAlliance und Präsident der European Group of Television Advertising (egta), unterstrich in einer Videobotschaft die Bedeutung einer engeren europäischen Zusammenarbeit.

Für RTL AdAlliance geht es dabei um die Verbindung nationaler Marktkenntnis mit internationaler Reichweite sowie um gemeinsame technologische Lösungen, die hochwertige Medienangebote für Werbekunden leichter zugänglich machen.

Die RTL AdAlliance Night 2026 machte diese Verbindung auf mehreren Ebenen sichtbar: durch die Vielfalt der präsentierten Medienmarken, durch die Einblicke in die Programmwelt von RTL und durch die strategischen Initiativen rund um Streaming, Zielgruppenansprache und die europäische Vermarktung.

Unter dem Motto „All Ad Once“ entstand so ein Abend, der Unterhaltung, persönliche Begegnungen und die Weiterentwicklung des Videomarktes miteinander verband.