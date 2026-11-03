Vernetzte Fernseher sind in Österreich angekommen

Mehr als zwei Drittel der 16- bis 74-Jährigen nutzen einen internetverbundenen Fernseher. Für die Werbeplanung ist das ein wichtiger Hinweis – aber noch keine Reichweitenzahl für eine Kampagne.

Der Fernseher bleibt ein fester Bestandteil des Medienalltags, seine technischen Möglichkeiten verändern sich jedoch. Laut einer am 27. Oktober veröffentlichten Erhebung von Statistik Austria nutzten 2026 67,5 Prozent der 16- bis 74-Jährigen in Österreich einen internetverbundenen Fernseher. Zwei Jahre zuvor waren es 60,0 Prozent. Auch vernetzte Audiosysteme und Lautsprecher legten zu: Ihr Nutzungsanteil stieg von 25,5 auf 32,3 Prozent. statistik.at

Ein Bildschirm, unterschiedliche Angebote

Ein Smart-TV eröffnet den Zugang zu klassischen Fernsehprogrammen, Mediatheken und Streamingangeboten. Welche dieser Möglichkeiten die Menschen tatsächlich nutzen, lässt sich aus der Gerätezahl allein allerdings nicht ablesen. Ebenso wenig zeigt sie, wie viele Personen mit einer bestimmten Werbeschaltung erreichbar wären.

Für Unternehmen ist diese Unterscheidung entscheidend. Wer Bewegtbildwerbung plant, sollte neben der Verbreitung des Geräts nach dem konkreten Angebot fragen: Wo erscheint die Werbung, welche Zielgruppe erreicht sie dort und wie wird die Auslieferung nachgewiesen? Auch die Möglichkeiten einer regionalen Aussteuerung hängen vom jeweiligen Angebot ab.

Der vernetzte Alltag reicht über den Fernseher hinaus

Insgesamt verwendeten 2026 73,7 Prozent der befragten Altersgruppe zumindest ein smartes Unterhaltungsgerät. Dazu zählen neben Fernsehern etwa internetverbundene Lautsprecher und Spielekonsolen. Smart-Home-Anwendungen für Heizung, Beleuchtung, Haushaltsgeräte oder Sicherheit nutzten 36,3 Prozent; 2024 waren es 24,3 Prozent. Die Kategorien beschreiben unterschiedliche Anwendungen und dürfen nicht zu einer gemeinsamen Reichweite addiert werden. statistik.at

Die Zahlen zeigen, wie selbstverständlich vernetzte Technik in österreichischen Haushalten geworden ist. Für werbende KMU beginnt die eigentliche Planung einen Schritt später: mit der Auswahl eines passenden Umfelds, einer nachvollziehbaren Zielgruppe und einem Budget, dessen Wirkung sich überprüfen lässt.

Zur Einordnung: Statistik Austria befragte von April bis Juli 2026 rund 5.500 Personen in etwa 4.300 Haushalten. Die ausgewiesenen Personenwerte beziehen sich auf die Altersgruppe von 16 bis 74 Jahren.