Österreichs Magazin für Business Leader „trend“, das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista und kununu, die führende Arbeitgeber-Vergleichsplattform im deutschsprachigen Raum, haben erneut die „300 besten Arbeitgeber Österreichs“ ermittelt.

Austro Control konnte sich im diesjährigen Ranking der 300 besten Arbeitgeber Österreichs den ersten Platz sichern und damit an die Spitze der Liste setzen. Auf dem zweiten Platz folgt Red Bull, während Mercedes-Benz nur knapp dahinter auf Rang drei liegt. Die Rangliste wurde auf Basis von über 230.000 individuellen Arbeitgeberbewertungen erstellt. Diese wurden vom renommierten Hamburger Statistikportal Statista in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu sowie dem Wirtschaftsmagazin „trend“ umfassend analysiert und ausgewertet.

Die Arbeitsatmosphäre und die Work-Life-Balance sind entscheidende Faktoren für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Im Zusammenhang mit der Rückkehr ins Büro ist es entscheidend, dass Unternehmen ein Arbeitsumfeld schaffen, das diese beiden Faktoren fördert. Eine ausgewogene Mischung aus Büropräsenz und Homeoffice kann helfen, sowohl eine positive Arbeitsatmosphäre aufrechtzuerhalten als auch den Mitarbeitenden die notwendige Flexibilität für ihre Work-Life-Balance zu bieten.

„In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und eines sich verschärfenden Fachkräftemangels sind und bleiben diejenigen Arbeitgeber nachhaltig erfolgreich, die auf gelebte Werte, eine starke Unternehmenskultur und echte Mitarbeiterzufriedenheit setzen. Die Top-300-Unternehmen dieses Rankings beweisen: Wer auf Transparenz und Fairness setzt, gewinnt nicht nur Talente, sondern auch Vertrauen. Besonders wertvoll macht diese Auszeichnung, dass sie auf echten Erfahrungen basiert – denn die Bewertungen auf kununu zeigen unverfälscht, was Mitarbeitende wirklich denken. Wir gratulieren allen ausgezeichneten Unternehmen!“ – Nina Zimmermann, CEO kununu

Wirtschaftliche Unsicherheit und Rezession verstärken die Sorge um die Arbeitsplatzsicherheit – besonders in Branchen, die von KI, Digitalisierung und der Energiekrise betroffen sind. Diese Sorge zeigt sich auch im Ranking durch einen Rückgang der Arbeitnehmerzufriedenheit in Österreich, was sich im gesunkenen Durchschnittsscore widerspiegelt. Weiters sind sektorale Verschiebungen erkennbar. Heuer wurden mehr Unternehmen aus dem Dienstleistungs- und Krankenkassenbereich ausgezeichnet, während die Branche „Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen“ rückläufig ist.

Methodologie

Um die besten Arbeitgeber Österreichs zu ermitteln, wertete das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista für das Magazin „trend“ in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu über 230.000 Arbeitnehmerbewertungen inklusive Vorjahresurteile aus. Dazu wurden unter Nutzung von Daten von Branchenverbänden, Wirtschaftsforschungsinstituten sowie Fachzeitschriften im ersten Schritt mehr als 1.400 Arbeitgeber mit mehr als 200 Mitarbeitern in Österreich identifiziert. Anschließend wurden im Rahmen einer groß angelegten Panel-Umfrage tausende Arbeitnehmer um ihr Urteil zu den Unternehmen gebeten. Zudem flossen Urteile in die Auswertung ein, die über die Website trend.at sowie einem Aufruf auf dem Karrierenetzwerk XING und der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu erhoben wurden. Darüber hinaus wurden die relevanten Bewertungen auf kununu.com berücksichtigt. Die Datenerhebung fand zwischen Oktober und November 2024 statt.

Über Statista

Statista R ist weltweit führend bei der Erstellung von Unternehmens-, Marken- und Produktrankings und Toplisten, die auf umfassender Marktforschung und Datenanalyse basieren: Statista R zeichnet die besten ihres Fachs aus. Mit einem Expertenteam von über 100 Analysten und Partnerschaften mit mehr als 40 Premium-Medienmarken auf allen Kontinenten, schafft Statista Transparenz für Verbraucher und Unternehmensentscheider und unterstützt die ausgezeichneten Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen und Produktkategorien so, Vertrauen und Ansehen aufzubauen. Weitere Informationen über Statista R und unsere Rankings finden Sie auf r.statista.com. Statista R ist Teil von Statista. Die führende Online-Plattform für Markt- und Unternehmensdaten umfasst Statistiken, Reports und Fakten zu über 80.000 Themen aus 22.500 Quellen in 170 Branchen. Weitere Informationen finden Sie auf statista.com.

Über kununu

kununu ist die führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum. Bislang haben Mitarbeiter:innen und Jobsuchende auf kununu.com mehr als 12 Millionen Workplace Insights in Form von Arbeitgeber-Bewertungen, Gehaltsangaben und Einschätzungen der Unternehmenskultur hinterlassen. Jobinteressierte finden auf der Plattform daher authentische, detaillierte und ungefilterte Einblicke in die Arbeitswelt. Arbeitgeber können sich auf kununu authentisch und transparent präsentieren, um genau die Talente anzusprechen, die am besten zu ihnen passen. kununu ist ein Tochterunternehmen der NEW WORK SE. Über 230 Mitarbeitende arbeiten in Wien, Hamburg, Porto und München daran, gemeinsam mit Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern eine bessere Arbeitswelt für alle zu erschaffen.

Über „trend“

Das österreichische Wirtschaftsmagazin „trend“ (trend.at) ist das Leitmedium für Menschen in unternehmerischer Verantwortung und bietet Hintergründe, Analysen und Standpunkte zu wirtschaftlich relevanten Themen.