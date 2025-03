Event-Serie für Influencer Marketing

User-Generated Content (UGC) wird 2025 zum zentralen Erfolgsfaktor im Influencer Marketing. Laut Edelman Trust Barometer 2023 halten 63 % der Befragten UGC für vertrauenswürdiger als klassische Werbung. Marken setzen zunehmend auf authentische Inhalte, um Reichweite und Conversions zu steigern. Beim DMVÖ Event „Influencer Marketing 2025 – The Future is Now“, am 3. April 2025, stehen UGC, langfristige Brand Partnerships und die Zukunft des Influencer Marketings im Mittelpunkt.

User Generated Content und Brandpartnerships – die Mega-Trends 2025

Nutzer:innen produzieren täglich Millionen an Inhalten – von persönlichen Erfahrungsberichten bis hin zu viralen Trends, die ganze Plattformen dominieren. Doch noch immer schöpfen viele Marken das Potenzial dieses organischen Contents nicht aus. Erfolgreiches Influencer Marketing erfordert mehr als kurzfristige Kampagnen: Nachhaltige Kooperationen mit Content Creators schaffen Vertrauen, stärken die Markenbindung und sorgen für eine authentische Kommunikation, die bei der Zielgruppe ankommt. Gleichzeitig ermöglichen neue Monetarisierungsstrategien, UGC gezielt in Performance-Marketing-Strategien einzubinden, um Reichweite effizient zu skalieren und Conversions nachhaltig zu steigern. Wer UGC strategisch nutzt, sichert sich einen klaren Wettbewerbsvorteil in der digitalen Markenkommunikation.

„Im Jahr 2025 setzt die DMVÖ Expert Group Social Influence einen klaren Fokus auf die Unterstützung von Brands, Content Creators und Agenturen. Beim Signature-Event am 3. April, in Kooperation mit der Agentur Follow, erleben Teilnehmende hautnah und praxisbezogen, wie Themen die Zukunft des Influencer Marketings prägen – und wie Marken und Creators gemeinsam erfolgreich durchstarten können“, so Lisa Riepl, Leiterin der DMVÖ Expert Group Social Influence.

Trends, Insights und Strategien für die Zukunft

Das DMVÖ-Event „Influencer Marketing 2025 – The Future is Now“, am 3. April 2025, in Wien rückt die spannendsten Entwicklungen der Branche in den Fokus. Führende Marken, Agenturen und Content-Schaffende analysieren, welche Trends das Influencer Marketing der Zukunft prägen – von User-Generated Content (UGC) als Wachstumstreiber über innovative Plattformen bis hin zu Corporate Influencern und langfristigen Brand Partnerships.

Neben exklusiven Einblicken in neue Strategien und Best Practices zeigt die Veranstaltung, wie sich authentische Inhalte und nachhaltige Kooperationen gezielt für Markenwachstum nutzen lassen. Mit hochkarätigen Speakern, praxisnahen Case Studys und wertvollen Networking-Möglichkeiten bietet das Event eine einzigartige Plattform, um die neuesten Entwicklungen zu diskutieren und sich strategisch für die Zukunft des Influencer Marketings aufzustellen.

„Die DMVÖ Expert Group Social Influence hat 2025 ihre Schwerpunktthemen direkt dort gesetzt, wo großes Potenzial im Influencer Marketing liegt – bei User Generated Content und langfristigen Brand Partnerships. Diese Themen bieten nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern auch noch große Lernpotenziale für Brands, Agenturen und Creators, besonders bei Mikro- und Nano-Influencer:innen. Unser Ziel ist es, Wissen zu teilen und den Teilnehmenden zu helfen, erfolgreiche Strategien für die Zukunft des Influencer Marketings zu entwickeln“, erläutert Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.

Event: „Influencer Marketing 2025 – The Future is Now“

Datum: 03. April 2025

Ort: JOE&JOEs im IKEA Westbahnhof, Wien

Die Plätze sind begrenzt, also sichern Sie sich schnell Ihre Teilnahme, um von exklusiven Insights und Networking-Möglichkeiten zu profitieren.

Über den DMVÖ

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument:innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die fünf Expert Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit der Community Marketing Natives bietet der DMVÖ seit nun 15 Jahren dem Branchennachwuchs eine eigene und umfangreiche Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument:innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at