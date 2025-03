Erfolgsrezepte im Influencer-Marketing

Zielgruppen-Match vor Reichweite: Was Influencer-Marketing wirklich erfolgreich macht

Der Marketing Club Österreich lud gemeinsam mit otago als Co-Host zum Digital Marketing Experts TALK ein, bei dem mehr als 100 Gäste aktuelle Trends und bewährte Strategien im Influencer:innen-Marketing diskutierten. Wie erreicht man Zielgruppen nachhaltig? Welche Strategien führen zum Erfolg und welche Fehler gilt es zu vermeiden? Es standen die Chancen und Herausforderungen dieser Marketing-Disziplin im Fokus. Die sehr gelungene Kombination aus den Sichtweisen von Agentur, Auftraggeber und Influencerin – vertreten durch Sandra Rindler, Melanie Schomann und Linda Baier – sorgte für wertvolle Einblicke und praxiserprobte Strategien für eine erfolgreiche Umsetzung.

Influencer:innen sind längst mehr als Trendsetter:innen: sie sind wertvolle Markenbotschafter:innen, Meinungsbildner:innen und integraler Bestandteil moderner Marketingstrategien. Der Digital Marketing Experts TALK zeigte eindrucksvoll, dass Influencer:innen Marketing nicht nur Reichweite schafft, sondern durch gezielte Zusammenarbeit mit authentischen Stimmen eine starke Markenbindung ermöglicht.

Anhand einer Best-Practice-Case-Study von OBI wurde veranschaulicht, wie strategische Creator-Kooperationen nicht nur die Markenbekanntheit steigern, sondern auch messbare Erfolge erzielen. Dabei betonte Melanie Schomann, Senior Social Media Expert bei OBI Österreich die Bedeutung von langfristigen Partnerschaften: „Erfolgreiches Influencer:innen-Marketing setzt auf Kontinuität. Bei OBI arbeiten wir mit Lisa, auf Instagram unter dem Namen @die_hauswerkerin bekannt, zusammen – eine Kooperation, die echten Mehrwert bietet und unsere Community gezielt anspricht. Ich sehe generell einen starken Bedarf an langfristigen und authentischen Kampagnen. Marken sollten weniger auf kurzfristige Reichweiten-Boosts setzen und stattdessen nachhaltige Partnerschaften mit Influencer:innen aufbauen, die sich wirklich mit der Marke identifizieren.“

Erfolgsfaktoren: Strategie, Auswahl und Authentizität

Damit Influencer:innen Kampagnen erfolgreich sind, kommt es auf eine durchdachte Strategie, die gezielte Auswahl passender Influencer:innen und eine authentische Umsetzung an. Neben quantitativen KPIs sind qualitative Faktoren wie Brand-Fit, Markenumfeld und Persönlichkeit essenziell. „Für mich ist es wichtig, potenzielle Influencer:innen persönlich kennenzulernen, um sicherzugehen, dass es ein ‚Perfect Match‘ für OBI ist“, so Schomann. Ebenso entscheidend ist ein maßgeschneidertes Kampagnenkonzept. Werbung, Co-Autor:innen-Postings und native Inhalte müssen gezielt aufeinander abgestimmt werden, um maximale Wirkung zu erzielen.

Sandra Rindler, Lead Influencer Marketing GroupM Austria, hat die Veränderungen im Medienkonsum und den Stellenwert von Influencer Marketing in Österreich beleuchtet: „Content Creators führen die neue Aufmerksamkeitsökonomie an, sie erzählen Markenstories auf interaktive Art und Weise und haben eine vertrauensvolle Verbindung mit ihrer Zielgruppe. Für erfolgreiche Influencer Kampagnen ist die Auswahl der passenden Creator entscheidend.“

Trend der KI-Influencer:innen in Österreich noch nicht angekommen

Neben Best Practices wurden auch aktuelle Entwicklungen und Trends beleuchtet. Besonders spannend ist das wachsende Potenzial von YouTube Shorts sowie neue Formen der Content-Kreation durch Co-Creation und innovative Social-Media-Kampagnen. Während international außerdem bereits KI-Influencer:innen etabliert sind, fehlt es in Österreich derzeit noch an Akzeptanz für digitale Persönlichkeiten.

Abschließend unterstrichen die Expertinnen, dass Unternehmen mutiger in ihrer Herangehensweise werden sollten. Denn Social Media lebe von Kreativität und Authentizität. Wer Kampagnen nur aus Marketingsicht plant, verliert oft die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Es braucht Inhalte, die zum Scroll-Stop führen und die Nutzer:innen auf natürliche Weise ansprechen.

„Dass unser Digital Marketing Experts TALK mit über 100 Gästen so großen Anklang gefunden hat, zeigt die Relevanz des Themas und die hohe Nachfrage nach praxisnahen Einblicken“, resümiert Harald Rametsteiner, MCÖ-Vorstand, der mit seiner humorvollen Moderation durch den Abend führte. „Mit spannenden Insides von den Expertinnen Sandra Rindler, Melanie Schomann und Linda Baier konnten wir unseren Mitgliedern wieder wertvolle Impulse für ihre Marketingstrategien liefern.“