Die mentale Formel für Erfolg

Warum Unternehmer trotz Wissen scheitern

In diesem Gespräch zwischen Slatco Sterzenbach, Executive Coach, 17-facher IRONMAN, 6-facher Buchautor und Otto Koller, Herausgeber MedienManager geht es um die zentrale Frage, wie Erfolg organisierbar ist. Viele Unternehmer setzen auf Wissen und Strategie als Schlüssel zum Erfolg. Sie investieren in teure Weiterbildungen, lesen Bücher und entwickeln neue Geschäftsmodelle – doch oft bleibt der große Durchbruch aus. Warum? Weil Wissen und Strategie allein nicht genügen. Der wahre Gegner liegt tiefer: in unbewussten Blockaden, limitierenden Glaubenssätzen und fehlender mentaler Klarheit.

Ähnlich wie bei einem Eisberg sehen wir an der Oberfläche nur die sichtbaren Elemente: Entscheidungen, Handlungen, Strategien. Doch das Fundament liegt unterhalb der Wasserlinie. Dort befinden sich unsere Bedürfnisse, Identität, Emotionen, Glaubenssätze und Werte – all das, was unser Verhalten tief im Inneren steuert. Solange diese unbewussten Faktoren nicht in Einklang mit den bewussten Zielen stehen, wird Erfolg immer wieder sabotiert.

Prozesse statt Chaos: Warum Strategie allein nicht reicht

Viele Unternehmer sind ständig auf der Suche nach der perfekten Strategie. Doch selbst die beste Strategie bringt nichts, wenn es an klaren Prozessen fehlt. Ein Beispiel aus dem Sport: Ein IRONMAN-Athlet hat nicht nur einen Trainingsplan (Strategie), sondern auch tägliche Routinen, Ernährungspläne und Regenerationsphasen (Prozesse), um seine Leistung abrufen zu können.

Mentale Klarheit als Erfolgsfaktor

Der letzte entscheidende Punkt für nachhaltigen Erfolg ist mentale Klarheit. Unternehmer, die nicht wissen, wohin sie wollen, lassen sich von äußeren Umständen treiben. Sie sind ständig beschäftigt, aber selten produktiv. Erfolg beginnt damit, eine klare innere Vision zu entwickeln und sich mental auf das gewünschte Ergebnis auszurichten.

Wer langfristig erfolgreich sein will, muss deshalb nicht nur an seinen Strategien arbeiten, sondern vor allem an seiner inneren Haltung. Die mentale Formel für Erfolg lautet: Bewusstsein schaffen, Blockaden lösen, Prozesse etablieren – und dann mit Klarheit und Konsequenz ins Handeln kommen.

Weitere interessante Themen finden Sie hier