Publicis Media gewinnt INFOSCREEN Agenturchallenge 2026

Publicis Media Austria hat die INFOSCREEN Agenturchallenge 2026 gewonnen. Beim Topgolf-Finale setzte sich das Team „Löbe 1“ vor Dentsu Austria und WPP Media durch.

Publicis Media setzt sich beim Topgolf-Finale durch

Das Team „Löbe 1“ von Publicis Media Austria hat die INFOSCREEN Agenturchallenge 2026 gewonnen. Moritz Haaf, Fabian Kozich und Rudolf Kreisinger setzten sich beim Finale am Donnerstag, 23. April, mit deutlichem Vorsprung an die Spitze der Ergebnisliste.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Teams „Screenqueens“ von Dentsu Austria und „AgenZ“ von WPP Media. Insgesamt nahmen 28 Teams aus 14 Mediaagenturen an der bereits zwölften Auflage der INFOSCREEN Agenturchallenge teil.

Die Vorrunde war im März in acht Runden mit Quiz- und Schätzfragen ausgetragen worden. Die sechs besten Teams qualifizierten sich für das Finale, das heuer bei Topgolf stattfand. Dabei wurden echte Bälle und Schläger mit einem virtuellen Golfplatz kombiniert.

28 Teams aus 14 Mediaagenturen am Start

Die INFOSCREEN Agenturchallenge hat sich in der Mediaagentur-Szene als Wettbewerb und Branchentreff etabliert. Neben Teams von Havas Media, Media1, WPP Media, Initiative Media, Publicis Media Austria, OMC, Dentsu Austria, PHD Mediaagentur, Mediaplus Austria und Wirz Media waren erstmals auch Teams von currycom communications, Omnes Werbe GmbH, Eumedia sowie Heroes & Heroines angemeldet.

„Wir waren schon in der Vorrunde ordentlich gefordert und sehr happy, dass wir es ins Finale geschafft hatten“, sagt Rudolf Kreisinger vom siegreichen Team „Löbe 1“, Mediaplaner für TV, Radio und Out of Home bei Publicis Media Austria.

Schätzfragen zu Fenstern, Schals und Lassos

In der Vorrunde mussten die Teams unter anderem Schätz- und Wissensfragen beantworten. Als besonders schwierig beschrieb Kreisinger die Frage, wie viele Fenster die Fassade des Orbi Tower hat, in dem INFOSCREEN seinen Firmensitz hat. Der richtigen Anzahl von 2.255 kam das Team „Löbe 1“ sehr nahe. Der Teamname bezieht sich auf die mundartliche Aussprache des Löwen im Logo von Publicis Media.

„Manche Teams haben sogar rausgefunden, wer der Immobilienverwalter ist, um dort die richtige Antwort zu erfragen“, sagt Wolfgang Kern, Teamleiter Marketing, Events & Sport Cooperations bei INFOSCREEN, der seit Jahren federführend an Ideenfindung und Organisation des Events beteiligt ist.

Zu schätzen war auch, wie groß ein Schlauchschal sein müsste, um einen mit INFOSCREEN ausgestatteten Salzburger E-Bus bis auf Front und Heck komplett einzuhüllen. Die korrekte Antwort lautete 139,7 Quadratmeter. Punkte gab es zudem für Teams, die wussten, dass es in Tennessee gesetzlich verboten ist, Fische mit einem Lasso zu fangen.

Souveräner Sieg nach verhaltenem Start

Im Finale lief es für das spätere Siegerteam zunächst nur durchschnittlich. „Wir hatten Mühe, richtig ins Spiel zu finden“, sagt Kreisinger. Unterstützt wurde das Team von INFOSCREEN-Mitarbeiterin Nikolett Thomas als Golferin. „Wir haben uns aber danach sukzessive gesteigert und im Finale unsere beste Leistung gezeigt.“

Beeindruckt zeigte sich das Team auch vom Panorama der Wiener Topgolf-Anlage. Während Ball und Schläger real sind, ist der Golfplatz selbst eine Projektion. Für Kreisinger stand neben dem sportlichen Ergebnis auch das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund: „Die INFOSCREEN-Agenturchallenge zu gewinnen ist großartig. Unser Hauptgrund mitzumachen, ist aber die Gaudi, die INFOSCREEN mit der gesamten Inszenierung immer garantiert.“

Planungen für die Agenturchallenge 2027 laufen

Die INFOSCREEN Agenturchallenge ist mittlerweile ein Fixpunkt in der Jahresplanung vieler Mediaagenturen. Deshalb arbeitet das Team rund um Wolfgang Kern bereits an der Konzeption für das kommende Jahr.

„Selbst beim Finale haben sich die Teams noch immer über die Fragen aus der Vorrunde ausgetauscht. Die Freude, mit der die Teams jedes Jahr mitmachen und der Ehrgeiz, den sie im Wettbewerb entwickeln, sind die beste Motivation auch 2027 wieder zu einer INFOSCREEN-Agenturchallenge mit spannenden Aufgaben und Herausforderungen einzuladen“, sagt Kern.

INFOSCREEN erreicht 1,97 Millionen Zuseher pro Woche

INFOSCREEN ist ein Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum und erreicht laut Media-Analyse 1,97 Millionen Zuseher pro Woche. Das Netzwerk umfasst rund 4.835 Bildflächen in und um U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt und Steyr sowie im City Airport Train und auf den Flughäfen Graz und Innsbruck.

Das Unternehmen hat seinen Sitz im ORBI Tower in Wien. Geschäftsführer ist Sascha Berndl. INFOSCREEN beschäftigt 47 Mitarbeiter und weist laut MA 25 eine Tagesreichweite von 938.000 aus.