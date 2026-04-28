DMVÖ etabliert neue B2B-Marketing-Konferenz in Wien

Mit dem B2B Marketing Forum hat der DMVÖ ein neues Konferenzformat für Business-to-Business-Kommunikation in Österreich gestartet. Bei der Premiere in Wien standen KI-Strategien, langfristiger Markenaufbau, Wachstum und die stärkere Verzahnung von Marketing und Vertrieb im Mittelpunkt.

Neue Bühne für B2B-Marketing in Österreich

Der Dialog Marketing Verband Österreich hat mit dem B2B Marketing Forum ein neues Fachformat für Business-to-Business-Kommunikation in Österreich etabliert. Die Premiere fand am 23. April 2026 im Haus der Ingenieure in Wien statt und brachte 110 Teilnehmer sowie 22 Speaker aus Unternehmen wie voestalpine, Wienerberger, Palfinger, Rosenbauer, Agrana, Canon, Österreichische Post AG, Saubermacher, CELUM, KSV1870 und Frequentis zusammen.

Die ganztägige Veranstaltung, powered by DMVÖ, bot Keynotes, Podiumsdiskussionen und Best Cases zu einer Disziplin, die bei klassischen Marketingkonferenzen häufig weniger im Fokus steht. Ziel des neuen Formats ist es, B2B-Marketing in Österreich stärker sichtbar zu machen, Wissen auszutauschen und die Vernetzung der Community voranzutreiben.

Für die inhaltliche und konzeptionelle Planung war die DMVÖ Expert Group B2B Marketing unter der Leitung von Martin Kernthaler, Head of Marketing bei Payback Österreich, in enger Abstimmung mit der Wiener Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien verantwortlich.

„Wir haben uns in der B2B Marketing Expert Group drei Ziele für das B2B Marketing Forum gesetzt: Spannende Cases toller österreichischer Unternehmen zu zeigen, B2B Marketing Wissen auszutauschen und die Vernetzung der B2B Marketing Community in Österreich voranzutreiben. Wir freuen uns, dass wir alle drei Ziele voll erreicht haben und das positive Feedback auf unser Event zeigt uns, dass wir mit diesem Format auf dem richtigen Weg sind“, sagt Kernthaler.

KI, Substanz und Wachstum als Kernthemen

Inhaltlich standen drei Themenfelder im Mittelpunkt: KI, Substanz und Wachstum. Diskutiert wurden unter anderem Fragestellungen wie „KI verändert die Spielregeln“, „Wenn Menschen um die Aufmerksamkeit von Maschinen buhlen“, „In nur 24 Stunden zur Love-Brand“ und „Vom Markenversprechen zur Nachfrage“.

Speaker aus Unternehmen und Organisationen wie 506.ai, Saubermacher, Seiten-Werk, CELUM, Wienerberger, voestalpine, Österreichische Post, Palfinger, Payback, Canon, Frequentis, KSV1870, otago, SlopeLift, OBSERVER, Agrana, media4more, Rosenbauer und der Digitalagentur Liechtenecker gaben Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Strategien im B2B-Marketing.

Das Fazit des Tages: B2B-Marketing braucht 2026 vor allem klare KI-Strategien, langfristigen Markenaufbau und eine engere Verzahnung mit dem Vertrieb.

Persönlicher Austausch gewinnt an Bedeutung

Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ und CGO von CELUM, hob die Breite des Themenfeldes hervor. „Am heutigen Tag wurde eindrucksvoll die Vielfalt des B2B Marketings gezeigt. Gleichzeitig wurde die Komplexität sichtbar, die sich gerade durch aktuelle Entwicklungen wie Agentic AI erhöht. Daher ist es umso wichtiger einen Raum für persönlichen Austausch unter B2B Marketeers zu schaffen“, sagt Vetrovsky-Brychta.

Auch MOMENTUM-Co-Founder Maximilian Mondel sieht im neuen Format eine Antwort auf einen Bedarf in der österreichischen Marketinglandschaft. „B2B Marketing wird bei den meisten Marketingkonferenzen stiefmütterlich behandelt. Die Resonanz auf das erste B2B Marketing Forum hat gezeigt, dass es mehr als die richtige Entscheidung vonseiten des DMVÖ war, der Spezialdisziplin B2B Marketing eine eigene Bühne zu geben“, sagt Mondel.

Aufgrund der Breite der diskutierten Themen und der präsentierten Cases ist geplant, das B2B Marketing Forum künftig jährlich durchzuführen. Die zweite Ausgabe soll im April 2027 in Wien stattfinden.

B2B-Marketing im Wandel durch KI

Ein zentrales Thema der Konferenz war die Rolle von Künstlicher Intelligenz. Gerhard Kürner, Gründer von 506.ai, sieht B2B-Marketing vor einem tiefgreifenden Umbruch. „Wir erleben gerade das Ende der B2B-Welt, wie wir sie kennen. Marketing richtet sich nicht mehr nur an Menschen, sondern an Maschinen, und wird künftig von hybriden Teams aus Menschen und KI-Kollegen getragen“, sagt Kürner.

Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie Unternehmen ihre Marketingorganisationen, Inhalte und Prozesse auf eine Welt ausrichten, in der nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen Informationen bewerten, strukturieren und weiterverarbeiten.

Marke und Performance stärker verbinden

Neben KI standen Markenaufbau und Nachfragegenerierung im Fokus. Armin Schlamp, Vice President Global Marketing & Communications der Palfinger AG, betonte die Bedeutung eines klaren Markenversprechens.

„Erfolgreiches B2B Marketing entsteht dort, wo ein klares Markenversprechen Vertrauen schafft und konsequent Nachfrage generiert. Bei PALFINGER übersetzen wir unsere Position als globaler Technologie- und Lösungsanbieter in messbare Marktwirkung – über Produkte, Services und digitale Lösungen hinweg. Genau diese Verbindung von Marke und Performance stand im Zentrum des B2B Marketing Forums – und macht heute den Unterschied“, sagt Schlamp.

Damit wurde deutlich, dass B2B-Marketing nicht nur kurzfristige Leads liefern soll, sondern auch langfristig Vertrauen, Differenzierung und Marktwirkung aufbauen muss.

E-Commerce als Hebel für Kundenerlebnisse

Auch die Digitalisierung von Vertrieb und Kundenbeziehungen war Thema der Konferenz. Jürgen Eppinger, Head of Digital Marketing und Geschäftsführer im Bereich E-Commerce bei Rosenbauer, ordnete E-Commerce im B2B nicht mehr als isolierten Vertriebskanal ein.

„E-Commerce ist im B2B längst kein isolierter Vertriebskanal mehr, sondern ein zentraler Hebel für integrierte Kundenerlebnisse. Entscheidend ist, digitale Prozesse ganzheitlich zu denken – über Vertrieb, Service und Content hinweg – und konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten“, sagt Eppinger.

Damit zeigt sich, dass B2B-Marketing stärker mit Vertrieb, Service und digitalen Plattformen verzahnt werden muss, um integrierte Kundenerlebnisse zu ermöglichen.

Professionalisierung des B2B-Marketings

Das B2B Marketing Forum soll künftig jährlich Marketingexperten, Führungskräfte und Innovatoren zusammenbringen. Ziel ist es, aktuelle Trends und Best Practices im B2B-Marketing zu beleuchten, Know-how zu teilen und die Professionalisierung des B2B-Marketings in Österreich weiter voranzutreiben.

Veranstaltet wird das Format von der B2B Marketing Expert Group im DMVÖ. Die Umsetzung erfolgt durch MOMENTUM Wien, das unter anderem auch die JETZT Konferenzen und die MARKETING X veranstaltet.