RTL AdAlliance hat in Österreich die Softwarelösung ISS Nautilus4Digital von SQL Service eingeführt. Damit sollen Buchung, Disposition, Abrechnung und Reporting im digitalen Vermarktungsprozess effizienter und transparenter werden.

RTL AdAlliance digitalisiert Vermarktungsprozesse in Österreich

RTL AdAlliance setzt im österreichischen Werbemarkt auf die Softwarelösung ISS Nautilus4Digital von SQL Service. Der internationale Vermarkter der RTL Group will damit digitale Vermarktungsprozesse weiterentwickeln und zentrale Abläufe in Buchung, Abrechnung, Disposition und Reporting stärker harmonisieren.

ISS Nautilus4Digital ist eine für Medienunternehmen entwickelte Softwarelösung. Sie bildet als zentrales kaufmännisches Buchungs- und Abrechnungssystem wesentliche Schritte im Vermarktungsprozess ab – von der Angebotserstellung über die Produktionsvorbereitung bis zur Abrechnung.

Durchgängiger Workflow für Kampagnenmanagement

Die Software integriert planerische, technische und kaufmännische Aspekte des Kampagnenmanagements in einem durchgängigen digitalen Workflow. Dazu zählen auch die Verwaltung relevanter Stammdaten, Preislisten sowie komplexer Rabatt- und Abrechnungsmodelle.

Mit Nautilus4Digital verfügt RTL AdAlliance über harmonisierte digitale Workflows, die Disposition, Abrechnung und Reporting effizienter, schneller und transparenter machen sollen. Die Teams profitieren laut Unternehmen von höherer Datenkonsistenz und einem zentralen Überblick über alle Buchungen.

Auch Agenturen und Werbekunden sollen von der Umstellung profitieren. Schnellere Durchlaufzeiten, verlässliche Daten sowie ein transparenteres Abrechnungs- und Reporting-Setup sollen Abstimmungen erleichtern, die Zusammenarbeit beschleunigen und bestehende Prozesse präziser machen.

Komplexe Vermarktungsstrukturen abgebildet

Jens Pöppelmann, Geschäftsführer der SQL Service GmbH, verweist auf die Anforderungen des österreichischen Markts. „Gerade in Österreich zeigt sich, wie leistungsfähig Nautilus4Digital in komplexen Vermarktungsstrukturen ist. Die RTL AdAlliance arbeitet hier mit einer außergewöhnlich vielfältigen Senderlandschaft – von Broadcastern wie Sky Sport Austria über DMAX und TLC bis hin zu weiteren Partnern wie Sport1 oder Canal+“, sagt Pöppelmann.

Diese Angebote seien in sehr unterschiedlichen technischen Setups angebunden, von klassischen TV-Strukturen bis hin zu App- und Smart-TV-Umfeldern. „Dass Nautilus4Digital diese Vielfalt konsistent abbildet und daraus eine robuste, zuverlässige Daten- und Prozessbasis formt, ist ein zentraler Erfolgsfaktor“, so Pöppelmann.

Effizienz und Transparenz für Agenturen und Werbekunden

Christian Riegler, Head of Distribution, IT & Media Projects bei RTL AdAlliance, sieht in der Softwarelösung einen wichtigen Schritt für automatisierte Abläufe. „In einer immer schnelleren Werbewelt, braucht es automatisierte und leistungsstarke Lösungen in der Wertschöpfungskette und die Softwarelösung Nautilus4Digital optimiert unsere Prozesse wirklich hervorragend“, sagt Riegler.

Von der Multifunktionalität würden alle Beteiligten profitieren. „Sie bringt Effizienz und Transparenz auf ein neues Level für uns, aber vor allem auch für unsere Agenturen und Werbekunden“, so Riegler.

ISS Nautilus als kaufmännisches Buchungssystem

ISS Nautilus ist ein kaufmännisches Buchungssystem und zentrale Komponente innerhalb des Vermarktungsprozesses von Online-, TV-, DOOH- und Print-Vermarktern. Das System bildet alle Schritte von der Angebotserstellung über Auftrag und Herstellungsvorbereitung bis zur Abrechnung ab.

Die Software erfasst planerische, technische und kaufmännische Aspekte im Anzeigenmanagement. Gleichzeitig werden Vermarkter-, Kunden- und Produktstammdaten sowie Preislisten verwaltet. Auch Debitoren-, Publisher- und Vertreter-Abrechnungen können im System abgewickelt werden. Komplexe Rabatt- und Abrechnungsverfahren lassen sich ebenfalls abbilden.

SQL Service ist auf Medieneinkauf und Verkauf spezialisiert

SQL Service mit Sitz in Wuppertal wurde 1994 gegründet und ist auf die Optimierung von Medieneinkaufs- und Verkaufsprozessen spezialisiert. Das Unternehmen bietet Lösungen für die automatisierte Abwicklung digitaler Vermarktungsprozesse im deutschsprachigen Raum.

Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Ad Alliance, Goldbach, Interactive Media, iq digital, OMS, Seven.One Media und Ströer. Das Portfolio umfasst Adserver-Integrationen, Datenbank-Implementierungen, Prozessanalysen, Beratung, Anwendungsentwicklung und Cloud Services.

RTL AdAlliance bündelt internationale Vermarktung

RTL AdAlliance ist der internationale Werbevermarkter der RTL Group. Das Unternehmen bündelt Premium-Content-Publisher und will internationalen Marken den Zugang zu europäischen Zielgruppen ermöglichen.

RTL AdAlliance kombiniert Broadcast-, Publishing- und Adtech-Unternehmen in Europa. Werbetreibende erhalten Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites mit mehr als 150 Millionen täglichen TV-Zuschauern und über vier Milliarden Online-Ad-Impressions pro Monat.

Weltweit arbeiten 300 Vertriebsexperten für RTL AdAlliance, darunter auch Teams in Österreich. Die Hauptgeschäftssitze befinden sich in Luxemburg und Hamburg. Die größte Verkaufsunit ist in Wien angesiedelt.