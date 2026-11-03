Viennale im Öffi-TV

INFOSCREEN bringt Filmprogramm in den Alltag

Seit mehr als 20 Jahren begleitet INFOSCREEN die Viennale. Bei einer Matinee im Metro Kinokulturhaus zeigte sich, wie die Medienpartnerschaft über klassische Festivalwerbung hinausgeht.

Rund 80 Kunden und Partner folgten am 31. Oktober 2026 der Einladung von INFOSCREEN zu einer Viennale-Matinee ins Wiener Metro Kinokulturhaus. Auf dem Programm stand „Rukku Bakku – Look Back“ von Hirokazu Koreeda, ausgewählt von Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi. Der japanische Film erzählt von zwei Mädchen, die durch ihre Begeisterung für das Zeichnen von Mangas zueinanderfinden.

Für INFOSCREEN war die Vorführung auch ein Anlass, die langjährige Zusammenarbeit mit dem Filmfestival sichtbar zu machen. Geschäftsführer Sascha Berndl sprach bei der Begrüßung von einer Partnerschaft, die seit mehr als 20 Jahren besteht.

Filmhinweise auf dem Weg durch Wien

Während der Viennale 2026 informierte INFOSCREEN auf seinen Bildflächen im öffentlichen Verkehr über Filme, Veranstaltungen und Diskussionen. Das „Viennale-Diary“ startete laut Festival am 14. Oktober. Damit erreichten Programminhalte Menschen auch unterwegs – etwa auf dem Weg zur Arbeit oder durch die Stadt. Viennale

Gerade darin liegt der praktische Wert dieser Medienpartnerschaft: Ein Kulturangebot wird dort sichtbar, wo das Publikum täglich unterwegs ist. Kurze Hinweise können Interesse wecken und auf das ausführliche Festivalprogramm aufmerksam machen. Die Matinee ergänzte diese Präsenz um eine persönliche Begegnung zwischen Festival, Medienpartner und Gästen.

Nach Angaben von INFOSCREEN erreicht das Medium im Raum Wien täglich 583.000 Zuseher. Die Zahl wird vom Unternehmen unter Bezug auf die Media-Analyse genannt; sie beschreibt die Reichweite des Mediums und ist keine Messung der Wirkung der Viennale-Berichterstattung.