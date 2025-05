Dynamische Partnerschaft zur Weiterentwicklung von Werbung

Azerion, eine der führenden europäischen digitalen Werbeplattformen, bekannt für ihre innovativen Lösungen in den Bereichen Audio-, Video- und Display-Werbung, freut sich, die zukunftsweisende Partnerschaft mit SoundCloud bekannt zu geben, der künstlerorientierten Plattform mit über 400 Millionen Tracks von mehr als 40 Millionen Künstlern.

Die strategische Zusammenarbeit vereint die robuste Technologie von Azerion mit der starken Nutzerbasis von SoundCloud, um neue Wachstumschancen zu erschließen, die Publikumsbindung zu verstärken und signifikantes Umsatzpotenzial zu generieren. Gemeinsam setzen die beiden Unternehmen neue Maßstäbe für Innovation in der digitalen Landschaft.

Durch diese Partnerschaft wird SoundCloud sein Premium-Display- und Videoinventar in 15 Schlüsselmärkten vollständig monetarisieren, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Irland, Spanien, Portugal, Belgien, die Schweiz, Österreich und die nordischen Länder. Azerion wird das Inventar von SoundCloud über direkte und programmatische Kanäle (mit Ausnahme des Open Market) verwalten und so eine nahtlose Ausführung und maximale Werbewirkung gewährleisten.

Als Erweiterung dieser Kooperation wird SoundCloud sein Audio-, Display- und Videoinventar auch in Mexiko monetarisieren und dabei die starke Position von Azerion in diesem wachsenden Markt nutzen.

Cem Temur, Director of Audio bei Azerion, zeigt sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Bei Azerion sind wir bestrebt, die Grenzen der digitalen Werbung zu erweitern und diese Partnerschaft mit SoundCloud markiert ein aufregendes neues Kapitel. Durch die Kombination unserer fortschrittlichen Technologie mit dem riesigen und engagierten Publikum von SoundCloud erschließen wir neue Möglichkeiten für Werbetreibende, auf sinnvolle Weise mit Hörern in Kontakt zu treten. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur unsere globale Präsenz, sondern setzt auch einen neuen Standard für Innovation in der Werbung.“

Jonathan Kopitko, Senior Director, Global Partnerships bei SoundCloud, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation: „Durch die Kombination der hochmodernen Infrastruktur von Azerion mit der umfassenden globalen Reichweite von SoundCloud wird diese Partnerschaft neue Umsatzmöglichkeiten für Kanäle wie Video und Display erschließen und gleichzeitig das langfristige Wachstum beider Marken fördern.“