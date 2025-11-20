Donnerstag, November 20, 2025
COPE

COPE ist Österreichs Nummer 1 Agentur für Marketingkommunikation

Weniger reden, mehr machen: COPE navigiert Unternehmen durch den Marketingdschungel und bietet für jede Zielgruppe das richtige Medienumfeld: ob in Social Media oder im größten digitalen Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk.

Kein Schnickschnack, nur klare Kommunikation für Marketing & Sales. Und das mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und ausgezeichnet mit über 400 Marketing-Awards.

Hands-On-Mentalität im Mittelpunkt.

COPE klärt auf, wo andere im Dunkeln tappen. Mit Strategie, Klarheit und Effektivität gehen wir jeden Fall an, der auf unserem Tisch landet. Unser Top Ermittlerteam aus Spezialist:innen bringt jedes Kommunikationsrätsel ans Licht. Keine falschen Fährten, kein Marketingbullshit. Case Closed.

Weitere Infos: copegroup.com

„First-Party-Daten sind der Schlüssel zu echter Werbewirkung“

Ein Gespräch mit Marion Stelzer-Zöchbauer, Geschäftsführerin von COPE, und Pierre Greber, Chief Client Officer von COPE, über die neue Ära
„Wirkungsvolles Marketing entsteht dort, wo Strategie, Kultur und Umsetzung zusammenspielen“

Ein Gespräch mit Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin von COPE, und Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von
Kommunikationsverbrechen in der Werbewelt

Mit der neuen Multichannel-Kampagne „Klarer Fall“ startet Österreichs führende Agentur für Marketingkommunikation und größte Online-Vermarktungsgesellschaft COPE eine ungewöhnliche Spurensuche: nach